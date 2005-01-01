На Львівщині придбали три мобільні комплекси для зважування вантажівок

Мобільні офіси обладнані програмним забезпеченням, оргтехнікою та приладами для контролю на дорогах

У четвер, 28 грудня, Львівщина отримала три комплекти портативних вагових комплексів. Сучасні мобільні лабораторії контролюватимуть безпеку на дорогах області вже із січня, повідомили в прес-службі Львівської ОДА.

«Це мобільна лабораторія, офіс на колесах, який не тільки може працювати на виявлення порушників габаритно-вагових параметрів, а й також по всіх видах контролю, починаючи з придорожніх перевірок, і до планових перевірок. Вони можуть здійснювати контроль і перевірку документації, а також технічний стан транспортних засобів, як пасажирського транспорту, таксі, вантажного траснпорту, можуть виїжджати на різного роду перевірки плавзасобів, бас-стоянок. Важливою функцією є габаритно-ваговий контроль, адже, щоб дороги слугували нам десятки років, ми маємо їх зберігати», – розповів голова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.

Мобільні офіси обладнані робочими місцями, програмним забезпеченням, оргтехнікою, а також приладами і засобами для контролю на дорогах. У подальшому їх планують обладнати фото- та відеофіксацією.

Мобільні комплекси дозволять контролювати вагу автомбілів та якість гуми

«Один з пріоритетів розвитку нашої держави – це розбудова дорожньої інфраструктури. Сьогодні ми робимо наступний крок, коли говоримо не лише про відновлення дорожнього покриття, але й якісну експлуатацію та збереження його в подальшому. Є проблема, коли недобросовісні водії дозволяють собі в зимовий період часу проїжджати дорогами Львівщини на невідповідній гумі і патрульна поліція не має відповідної техніки та обладнання для доказовості цього порушення. Однією із переваг таких мобільних лабораторій є те, що вони обладнані такою технікою, яка б дозволила визначити якість цієї гуми і протекторів», – зазначила заступниця голови ЛОДА Ірина Гримак.

При цьому, за словами Гримак, мобільні вагові комплекси працюватимуть переважно на місцевих дорогах, оскільки на головних магістраляї є стаціонарні комплекси.

Загалом на дорогах Львівської області працює 16 місць здійснення габаритно-вагового контролю, з них 7 облаштували у 2017 році.

Мобільні вагові комплекси Урктрансбезпека придбала за кошти Євросоюзу.

Додамо, що цьогоріч під час проведення габаритно-вагового контролю зважили 8570 транспортних засобів, виявили 570 порушень, серед яких більшість – 366 – перевищення вагових обмежень.