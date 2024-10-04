Стан Річки Зубра у вересні 2024 року на території села Вовків

Солонківська сільрада уклала угоду з колективним підприємством «Вектор» на очищення річки Зубра на території сіл Вовків, Загір’я та Кугаїв. Вартість робіт становить 10,9 млн грн. Ціна закупівлі є твердою і підрядник не може збільшувати вартість робіт. Згідно із системою закупівель Prozorro, завершити очищення Зубри планують до кінця 2025 року.

У технічному завданні йдеться, що планують викорчувати чагарники, очистити річище, укріпити дно та схили річки, облаштувати два переїзди та встановити на них поручні. Гарантійний термін робіт, які проведуть на приблизно 6,5 км річки, має становити 10 років.

Участь в аукціоні брали дві компанії – «МП Сантехмонтаж» та «Вектор». Хоч волинське ПП «МП Сантехмонтаж» запропонувало на 1 млн грн меншу вартість робіт, але пропозицію відхилили через невідповідність технічним вимогам. Переможцем торгів стало колективне підприємство «Вектор» з села Розвадів Стрийського району.

Згідно з аналітичною системою YouControl, КП «Вектор» працює з 2000 року й спеціалізується на зведенні житлових та нежитлових будівель. Її директором є Василь Васильович Петрів, якому також належить 40% компанії. Ще на 40% КП «Вектор» належить Василеві Петровичу Петріву, а на 20% – Марії Черняк.

Додамо, що річка Зубра протікає на території Львівського та Стрийського районів і впадає у Дністер. Її довжина становить приблизно 40 км. Солонківська територіальна громада 11 вересня опублікувала відео, на якому видно брудну воду у Зубрі на території села Вовків. У громаді скаржаться на сморід із річки й вважають, що забруднюють її з території Львова, де Зубра й бере свій початок.

«Річка Зубра, яка протікає через нашу громаду, вже два тижні випускає нестерпний сморід. Десь більше, десь менше, але всі села вздовж річища потерпають від цього жахіття. Люди скаржаться, качки покинули водойму, в річці гине риба, вода чорна і замулена – це екологічна катастрофа! Ми звернулися до всіх відповідних служб, на місце приїжджала екоінспекція, двічі Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну, представники відібрали аналізи та склали протокол», – писали у Солонківській ОТГ.

Нагадаємо, що ZAXID.NET у травні 2024 року повідомляв, що на підтримання санітарного стану річки Зубра на території сіл Раковець, Підтемне та Новосілка витратять 7,3 млн грн. Завершити роботи планують до кінця 2025 року.