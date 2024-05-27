Річка Зубра протікає на території Львівського та Стрийського районів

Солонківська сільська рада уклала договір з ТОВ «Гідробуд-М» на підтримання санітарного стану річки Зубра, а також для боротьби зі шкідливою дією вод на території сіл Раковець, Підтемне, Новосілка Пустомитівського району. Згідно з сайтом державних закупівель Prozorro, вартість робіт становить 7,3 млн грн. Завершити очищення річки планують до кінця 2025 року.

Згідно з технічною документацією, планують викорчувати деревину на берегах, розчистити зарослі схили та вручну посіяти багаторічні трави, розчистити річище та укріпити дно. Також на території сіл Раковець, Підтемне та Новосілка відремонтують переїзди та пішохідні переходи через річку, встановлять металеві поручні. Крім цього, у селі Підтемне проведуть благоустрій джерела, яке витікає в річку.

Переможцем та єдиним учасником аукціону було ТОВ «Гідробуд-М». На аналітичному порталі YouControl йдеться, що компанія зареєстрована 2006 року у селі Тростянець на Львівщині. Її основним видом діяльності є будівництво. Директором ТОВ «Гідробуд-М» є Андрій Ярошевський. Йому належить майже 50% компанії. Також частки у власності ТОВ «Гідробуд-М» мають ще десять людей.

Додамо, що 20 травня управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області розпочало моніторинг закупівлі. Аудитори опублікували питання до Солонківської сільради, в яких йдеться про технічні вимоги до закупівлі та визначення вартості робіт. Замовник торгів наразі не надав відповідей.