Землю на Львівщині громадяни Росії отримали у спадок

Золочівська окружна прокуратура забезпечила реальне виконання рішень Буського районного суду Львівської області про конфіскацію шести земельних ділянок, які перебували у власності іноземців. Про це повідомляє прокуратура Львівської області.

«Іноземці отримали у спадок земельні ділянки. Проігнорувавши вимоги земельного законодавства України, упродовж року вони не здійснили відчуження землі. В подальшому вони передали їх в оренду аграрній фірмі, за що отримували плату», – ідеться в повідомленні прокуратури.

Загальна площа ділянок сільськогосподарського призначення становить майже 6 га. Вони розташовані на території Буської та Красненської територіальних громад.

Як випливає із рішень Буського районного суду, чотири земельні ділянки здавали в оренду ТзОВ «Стир-Агротех» (село Тур’я) і ТзОВ «Апогей Агро» (село Кізлів) двоє громадян Росії. Ще дві ділянки незаконно здавав в оренду ТзОВ «АгроЛан» (село Задвір’я) громадянин США.

Земельні ділянки повернуті у державну власність, відповідні відомості внесено в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.