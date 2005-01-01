На Львівщині розшукують безвісти зниклих батька з сином

Хлопців востаннє бачили 13 січня

У Сокальському районі зникли батько з сином, які проживають у Львові. Востаннє їх бачили 13 січня. Поліція просить допомогти з пошуками.

Як розповіли у відділі комунікації поліції Львівщини, розшукуються 30-річний Назар Володимир Романович та його 6-річний син Назар Михайло Володимирович. Вони проживають у Львові. 13 січня вони виїхали зі села Конотопи Сокальського району, після цього їх ніхто не бачив і зв’язку з ними немає.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство з відміткою «зникнення безвісти») Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює місце перебування зниклих і звертається до усіх, хто має будь-яку інформацію, повідомити у найближчий відділ поліції або за телефоном 102.