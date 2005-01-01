Поліція розшукала львів'янина з шестирічним сином, які зникли 13 січня

Хлопчика повернули матері

Поліція розшукала 30-річного чоловіка та його шестирічного сина, які зникли зі зв’язку 13 січня і нікому не повідомили своє місце перебування. З ними все гаразд, дитина здорова і неушкоджена, хлопчика повернули матері.

Як зазначили у прес-службі Нацполіції Львівщини, чоловіка та хлопчика розшукували у чотирьох областях України, зокрема, крім Львівщини, у Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Їх знайшли на Львівщині вчора, 18 січня. Дитину повернули матері, оскільки з батьком хлопчика вони розлучені.

Нагадаємо, повідомлення до поліції про зникнення чоловіка з сином надійшло 15 січня від 44-річної сестри чоловіка, хоча зв'язок з ними перервався 13 січня. 30-річний львів'янин та його 6-річний син 13 січня виїхали до Львова з села Конотопи у Сокальському районі та по дорозі зникли.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство з відміткою «зникнення безвісти») Кримінального кодексу України. Чоловікові не загрожує жодна відповідальність, оскільки з хлопчиком нічого не трапилося і батько має право бачитися з дитиною.