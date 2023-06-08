31-річний чоловік, який обіцяв роботу в Польщі

Поліцейські викрили 31-річного мешканця одного з сіл Львівського району, який обіцяв людям працевлаштування за кордоном і видурював гроші. Він створив фейковий акаунт у соцмережах, де публікував оголошення про роботу. У прес-службі поліції Львівської області у четвер, 8 червня, розповіли, що чоловікові повідомили про підозру у шахрайстві.

«У березні за оголошенням звернулась 43-річна жителька міста Чернівці, яку зловмисник пообіцяв влаштувати на роботу в одну з клінінгових компаній у Польщі. Під час "оформлення документів" жінка переказала на електронний рахунок зловмисника грошові кошти у сумі більше ніж 13,5 тисяч гривень як оплату за нібито бронювання вакансії, страхування для подальшого працевлаштування та оплати половини вартості квитка до місця роботи. Ці кошти чоловік привласнив, не виконавши при цьому своїх обіцянок», – повідомили у прес-службі поліції.

Правоохоронці провели обшуки у чоловіка та вилучили банківські картки, засоби зв'язку, чорнові записи та інші речові докази. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські шукають людей, які постраждали від шахрайства. Підозрюваному у шахрайстві загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, що у Львові затримали 38-річного телефонного шахрая, який вкрав у 90-річної пенсіонерки 40 тис. грн та 450 канадських доларів. Чоловік зателефонував до жінки й повідомив, що її донька потрапила у ДТП.