На Львівщині система «Рубіж» зафіксувала викрадений на Дніпропетровщині Daewoo Matiz

СуспільствоЮлія Лавришин, 2 червня5490

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На Львівщині система «Рубіж» зафіксувала викрадений на Дніпропетровщині Daewoo Matiz
фото прес-служби Патрульної поліції Львівської області
Викрадений на Дніпропетровщині автомобіль знайшли на Львівщині

У суботу, 2 червня, на автодорозі Київ – Чоп за кодом «Незаконне заволодіння авто» спрацювала система Рубіж. Як пізніше виявилось, система зафіксувала викрадений на Дніпропетровщині автомобіль. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Львівської області.

Спрацювання системи «Рубіж»відбулось близько 04:00. Патрульні зі стаціонарного посту неподалік міста Стрий зупинили автомобіль Daewoo Matiz. Як пізніше з'ясувалось, з серпня минулого року цей автомобіль розшукує Соборний відділ поліції Дніпровського відділу ГУНП в Дніпропетровській області.

Водій сказав, що придбав транспортний засіб. При собі він не мав свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та будь-яких документів, які б засвідчували його право користування цим автомобілем.

На місце події викликали оперативну групу Стрийського відділу поліції, автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик. Справою займаються слідчі.

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