У Львові викрили 19-річного крадія автомобіля

У Львові працівники поліції викрили 19-річного хлопця, який викрав автомобіль. Про це 31 травня повідомила прес-служба ГУ Нацполіції Львівщини.

До Сихівського відділу поліції 29 травня звернувся за допомогою 38-річний львів’янин. Чоловік повідомив, що викрали його автомобіль Volkswagen Golf, який він залишив на вулиці Зубрівській.

Працівники поліції встановили, що крадіжку вчинив 19-річний місцевий мешканець. Автомобіль у нього вилучено.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.