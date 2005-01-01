У Бориславі пенсіонер звинуватив племінника у крадіжці ₴20 тис.

Із квартири 62-річного чоловіка зникли гроші та коштовності

СуспільствоОльга Гринько, 30 травня2950

До теми

У Бориславське відділення поліції звернувся 62-річний місцевий мешканець. За словами заявника, його племінник, маючи вільний доступ до квартири, вкрав звідти 20 тис. грн та ювелірні вироби з золота та срібла.

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини, за фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.

Працівники поліції перевіряють 31-річного раніше судимого родича постраждалого на причетність до скоєння злочину. Встановлюються обставини події.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Личаківському районі Львова затримали двох людей під час крадіжки металу з дзвіниці церкви ZAXID.NET
Листоношу на Волині оштрафували за крадіжку грошей клієнтів пошти ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук