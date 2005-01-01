У Бориславі пенсіонер звинуватив племінника у крадіжці ₴20 тис.

У Бориславське відділення поліції звернувся 62-річний місцевий мешканець. За словами заявника, його племінник, маючи вільний доступ до квартири, вкрав звідти 20 тис. грн та ювелірні вироби з золота та срібла.

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини, за фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.

Працівники поліції перевіряють 31-річного раніше судимого родича постраждалого на причетність до скоєння злочину. Встановлюються обставини події.