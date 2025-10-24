У Центрі щороку зможуть пройти відновлення понад 400 ветеранів

На Львівщині спільно з польськими партнерами створять реабілітаційний центр для ветеранів. Протезно-реабілітаційний центр «Оаза Відродження» працюватиме у Яворівському районі і щороку у ньому зможуть відновлюватися понад 400 ветеранів. Прогнозований бюджет проєкту – 50 млн євро, повідомили 24 жовтня в ЛОВА.

Цей масштабний міжнародний проєкт підтримки ветеранів реалізують Міністерство у справах ветеранів України, Львівська ОВА, Львівська обласна рада та польські благодійні партнери.

«Центр стане сучасним простором комплексної реабілітації, де ветерани отримуватимуть не лише медичну допомогу, а й психологічну підтримку, соціальну адаптацію та можливість повернутися до активного життя. Особливу увагу в центрі приділять паліативному догляду для тих, хто потребує постійної турботи та медичного супроводу», – сказано у повідомленні.

Центр поєднуватиме два ключові напрями: паліативне відділення для ветеранів і виробництво сучасних протезів, де працюватимуть самі ветерани. У «Оазі Відродження» планують надавати послуги психологічної реабілітації, арт- та анімалтерапії, підтримки сімей ветеранів і людей з ампутаціями. Щороку тут зможуть проходити відновлення понад 400 ветеранів, а також створять 150 ліжко-місць для паліативного догляду та нові робочі місця для фахівців у сфері реабілітації.

Прогнозований бюджет проєкту – 50 млн євро. До створення центру долучається польський кластер медичних технологій ENforce Medical, який спеціалізується на виготовленні інноваційних протезів і планує проводити навчання для українських фахівців.