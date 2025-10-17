Ветеран Олександр Жавненко з дружиною Марічкою

У суботу, 18 жовтня, 36-річний львів'янин Олександр Жавненко, який втратив на війні обидві ноги, разом з дружиною Марічкою відкривають у Львові танцювальну студію. Це буде центр хореографічної активності для дітей, молоді та дорослих.

Олександр Жавненко з першого дня повномасштабного вторгнення допомагав Силам оборони. Спершу – як волонтер. У 2023 році мобілізувався до «Азову», де став оператором дронів. Через рік, у жовтні 2024 року, Олександр отримав важке поранення та втратив обидві ноги. Після травми він понад усе мріяв знову танцювати зі своєю дружиною вже на протезах. Олександр познайомився з дружиною саме в танцювальній студії і тепер на паркеті вони розпочинають власну справу, повідомили у Центрі Unbroken.

Під час реабілітації Олександр пройшов безкоштовний бізнес-курс для пацієнтів Центру Unbroken від проєкту ReStart — «Від ідеї до ветеранського бізнесу». За його підсумками склав бізнес-план та подався на державний грант. І в результаті ветеран отримав 500 тис. грн на власну танцювальну студію.

18 жовтня Олександр та його дружина Марічка відкривають у Львові новий танцювальний простір площею 300м² Yavir Dance Space. Це буде центр хореографічної активності для дітей, молоді та дорослих. Цей простір можна буде використовувати не лише для танців, а й для реалізації різних творчих проєктів та проведення фестивалів, майстер-класів і культурних подій.

Наразі ветеран разом з дружиною запрошують львів’ян на відкриття танцювальної студії о 14:00 за адресою. Львів, вул. Садова 2А/1.