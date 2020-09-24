У четвер, 24 вересня, в селі Жовтанці поблизу Львова стартував 11-й Діловий форум. Майже 20 спікерів та сотня учасників зібрались обговорити виклики, що з'явились перед бізнесом під час і після карантину. Захід зібрав місцеву владу, представників банківських установ, підприємців, інвесторів.

«Ми в кризі. Коли вона закінчиться, не знаємо. Бо Covid і криза — це щось таке поєднуване. Тому треба подивитись, як виживали й діяли у таких ситуаціях раніше. І, скажу чесно, ми рухаємось цією дорогою. Вчора я мав зустріч із локальними підприємствами, старатимусь робити все, аби давати їм підтримку. Наприклад, «Електрон», з яким підписано угоду на 250 електробусів та 10 трамваїв. Також ми оголосили тендер, щоб закупити 100 автобусів за кошти Європейського інвестиційного банку. Тобто впродовж ближчих 2,5 років на територію Львова заїде 460 якісних машин», — розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

На Діловому форумі учасникам розкажуть приклади побудови успішних конкурентних українських компаній, негативні та позитивні фактори бізнесу в Україні.

Нагадаємо, Діловий форум у Львові та області влаштовують з 2008 року. Темою цьогорічного зібрання є «Нова економічна реальність світу. Прогнози щодо України». Детальнішу інформацію можна дізнатися тут.