Миколаївський районний суд Львівщини визнав винним у нетверезому водінні таксиста сервісу Uklon, якого затримали на трасі Київ-Чоп у стані наркотичного сп’яніння. Його оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав на один рік.

Як вказано у постанові суду, 12 грудня 2021 року Юрій Обиход керував авто Dacia Sandero. Приблизно о 23:50 його зупинила поліція на трасі Київ-Чоп біля села Надітичі, що у Миколаївському районі Львівщини, з явними ознаками наркотичного сп’яніння (неприродня блідість, порушення мови, тремтіння пальців). Від проходження перевірки на стан сп’яніння водій відмовився у присутності двох свідків.

Окрім того, що водій був нетверезим, він також був тимчасово обмежений у праві керування транспортними засобами Коростенським міськрайонним відділом виконавчої служби ще із 24 лютого 2021 року.

У постанові вказано, що порушник працює у сервісі виклику таксі Uklon, однак невідомо, чи у такому стані чоловік перевозив пасажирів.

У судове засідання Юрій Обиход не з’явився. Дослідивши матеріали справи, суддя Олександр Бачун визнав водія винним у нетверезому водінні та керуванні без документів. Його оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав на один рік.

На постанову ще може бути подана апеляція.