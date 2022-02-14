Адвоката Остапа Стахіва оштрафували за п’яне водіння
Михайла Магарського затримали нетверезим за кермом Chery Amulet біля Ходорова
Жидачівський районний суд Львівщини оштрафував на 17 тис. грн та позбавив водійських прав адвоката Михайла Магарського. Нещодавно він представляв інтереси відомого антивакцинатора Остапа Стахіва, якого звинуватили у спробі повалення конституційного ладу.
Як вказано у постанові суду, 21 жовтня 2021 року Михайла Магарського зупинила поліція за кермом авто Chery Amulet у селі Загірочко, що біля Ходорова. У нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння (різкий запах алкоголю з рота, порушення мови, порушення координації рухів). Від проходження перевірки на алкотестері чи у медзакладі водій відмовився.
У постанові суду вказано, що водій Chery Amulet працює адвокатом у регіональному центрі безоплатної правової допомоги. Варто зазначити, що Михайло Магарський є адвокатом відомого антивакцинатора Остапа Стахіва, якого нещодавно звинуватили у спробі повалення конституційного ладу в Україні.
На розгляд справи про нетверезе водіння Михайло Магарський не прийшов, він також не подав клопотання про відкладення засідання чи будь-яких інших клопотань.
Дослідивши матеріали справи, суд вважає доведеним факт відмови Михайла Магарського від проходження перевірки на стан сп’яніння. Суддя Андрій Павлів визнав його винним у нетверезому водінні та оштрафував на 17 тис. грн з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом року.
На рішення суду ще може бути подана апеляція.
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