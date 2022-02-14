Остап Стахів (ліворуч) та Михайло Магарський (праворуч) під час однієї з прес-конференцій

Жидачівський районний суд Львівщини оштрафував на 17 тис. грн та позбавив водійських прав адвоката Михайла Магарського. Нещодавно він представляв інтереси відомого антивакцинатора Остапа Стахіва, якого звинуватили у спробі повалення конституційного ладу.

Як вказано у постанові суду, 21 жовтня 2021 року Михайла Магарського зупинила поліція за кермом авто Chery Amulet у селі Загірочко, що біля Ходорова. У нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння (різкий запах алкоголю з рота, порушення мови, порушення координації рухів). Від проходження перевірки на алкотестері чи у медзакладі водій відмовився.

У постанові суду вказано, що водій Chery Amulet працює адвокатом у регіональному центрі безоплатної правової допомоги. Варто зазначити, що Михайло Магарський є адвокатом відомого антивакцинатора Остапа Стахіва, якого нещодавно звинуватили у спробі повалення конституційного ладу в Україні.

На розгляд справи про нетверезе водіння Михайло Магарський не прийшов, він також не подав клопотання про відкладення засідання чи будь-яких інших клопотань.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає доведеним факт відмови Михайла Магарського від проходження перевірки на стан сп’яніння. Суддя Андрій Павлів визнав його винним у нетверезому водінні та оштрафував на 17 тис. грн з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом року.

На рішення суду ще може бути подана апеляція.