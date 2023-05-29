Жовківський районний суд Львівщини оголосив вирок матері за злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною. Жінка зловживала алкоголем та її син у майже п’ять місяців потрапив у реанімацію з критично низькою вагою, його фізичний розвиток не відповідав віку. Орисі Флис призначили два роки тюрми, однак звільнили від покарання з іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, мешканка села Сопошин Орися Флис 12 серпня 2022 року народила хлопчика, який потребував спеціального догляду, бо у нього діагностували низку захворювань: неонатальний сепсис, некротизуючий ентероколіт, вроджену пневмонію, інвазивний кандидоз, вроджена вада серця, тяжкий дефіцит маси тіла, кахексія.

Матір хлопчика від його народження і до січня 2023 року зловживала алкоголем та не доглядала за дитиною, зокрема не годувала його спеціальною калорійною сумішшю, у дитини не було належних умов проживання, а також відповідного медичного супроводу. Як наслідок, 2 січня 2023 року хлопчик у віці 4 місяців та 20 днів потрапив у реанімацію з критично низькою масою тіла – 2700 г. При поступленні у лікарню дитина була брудна, холодна, з вираженою мацерацією на тілі (процес набухання епідермісу при тривалому контакті з рідиною).

Згідно висновку судово-медичної експертизи, «фізичний розвиток немовля не відповідає віку. Кахексія, з приводу якої дитина госпіталізована у відділення реанімації, являє собою клінічний синдром, що супроводжується великою втратою маси тіла і пов’язана з відсутністю належного догляду та адекватного вигодовування зі сторони матері».

Орися Флис у суді визнала свою провину та розповіла, що під час вагітності не була на обліку, оскільки не знала про свою вагітність до дня пологів. У серпні 2022 року у неї болів живіт, вона викликала «швидку» та 12 серпня народила хлопчика (на 33-34 тижні). Стверджує, що після виписки з лікарні, стала на облік до педіатра та хірурга. Жінка не розуміє, чому у неї забрали сина, та заявляє, що годувала його кожні три години, однак не заперечує, що часто вживала алкоголь. У суді жінка заявила, що проходить курс лікування та уже не вживає алкоголю.

Суддя Руслан Зеліско визнав Орисю Флис винною у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною та призначив їй два роки тюрми, але звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.