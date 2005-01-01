У Львові судитимуть понад два десятки організаторів мережі гральних закладів

Один з гральних закладів, організаторів роботи якого судитимуть у Львові

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області спільно з працівниками слідчого управління поліції Львівщини припинили діяльність злочинної організації, учасники якої від вересня 2016 до березня 2017 року облаштували у Львові мережу підпільних гральних закладів. Причетними до цієї справи є 21 людина, щодо всіх них обвинувальні акти скерували до суду. Про це повідомила прес-служба ГУ Нацполіції Львівщини.

Правоохоронці встановили, що організаторами мережі гральних закладів є львів’янин, киянин, житель Кривого рогу та житель Київської області. Для функціонування цих закладів вони винаймали адміністраторів та обслуговуючий персонал з числа місцевих мешканців. Загалом доведена причетність до незаконного бізнесу 21 особи.

«Підпільні заклади розташовувались у Франківському, Шевченківському та Личаківському районах Львова. Їх діяльність не афішувалася, вхідні двері постійно були замкнені, здійснювалось зовнішнє відеоспостереження, клієнти проходили своєрідний «фейс-контроль» для обмеження входу випадкових гравців», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Фото прес-служби ГУ Нацполіції у Львівській області

Під час обшуків у цих закладах вилучили понад 100 одиниць грального обладнання разом із моніторами, засобами зв’язку та іншими пристроями, документи про облік і звітність, в яких зафіксовано рух коштів, що надходили від відвідувачів. Після викриття злочинці спробували відновити діяльність гральних закладів, однак були викриті повторно.

Усім організаторам та учасникам злочинної групи повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.255 (створення злочинної організації), ч.4 ст.28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч.1 ст.203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.

Причетним до цієї мережі загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.