Юлій Ухатенко вбив солдата, знищив речові докази, проте за кілька годин після вбивства сам у всьому зізнався

На Львівщині судять молодшого сержанта, який минулого року застрелив строковика, поки той був у туалеті. 11 квітня Яворівський суд продовжив підозрюваному термін тримання під вартою ще до липня. Поки сержант перебуває у Львівському СІЗО, розслідування вбивства триває.

У Яворівському суді розглядають справу військового ЗСУ, який у липні минулого року застрелив у туалеті солдата. З порталу судової влади відомо, що підозрюваний – Юлій Ухатенко, уродженець Городка, який 22 квітня 2022 року був мобілізований. Юлій Ухатенко є інструктором циклової комісії загальновійськових дисциплін в одній з військових частин, має звання молодшого сержанта.

У травні минулого року Юлія Ухатенка разом із ще двома військовими призначили цілодобово охороняти місце розгортання запасного командного пункту на Львівщині. Військовим видали штатну зброю та боєприпаси.

«03 липня 2022 року, близько 23:10 між підозрюваним та солдатом строкової військової служби – водієм автотранспортного взводу роти матеріального забезпечення, виник словесний конфлікт, оскільки останній не виконав свою обіцянку та не привіз підозрюваному патрони до пістолета», – йдеться в одній з ухвал Яворівського районного суду.

Слідство вважає, що саме ця сварка і стала мотивом вбивства. Через кілька годин молодший сержант застрелив строковика, коли той був у туалеті.

Юлій Ухатенко повідомив третьому військовому, з яким вони охороняли об'єкт, що нібито на території є сторонні і сказав що потрібно піти перевірити. Ухатенко взяв чужий автомат і разом із побратимом пішли на заднє подвір'я.

«Підозрюваний діючи умисно, цілеспрямовано, не перевіряючи територію на присутність сторонніх осіб, дославши патрон в патронник автомата, попрямував до прилеглої будівлі, яка є частиною ангара та зайшов до туалету вказаної будівлі, де знаходився солдат у сонному стані. Він впевнився, що це саме той солдат, а не стороння особа, здійснив один постріл в ділянку голови», – розписано у матеріалах справи.

Від поранення в голову і шию солдат помер на місці. У матеріалах справи йдеться, що третій військовий, з яким підозрюваний і жертва охороняли об'єкт, був свідком вбивства. Тож Ухатенко йому пригрозив і наказав мовчати про злочин, а сам пішов нищити речові докази. Проте того ж дня сам зізнався у вбивстві.

За умисне вбивство молодшому сержанту Юлію Ухатенку загрожує до 15 років ув'язнення.