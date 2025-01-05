Водії двох легкових автомобілів постраждали у ДТП на трасі Львів-Тернопіль
Зіткнулися автомобілі Volkswagen Golf та Hyundai Tucson
У неділю ввечері, 5 січня, на трасі Львів-Тернопіль, в селі Підгайчики, трапилася ДТП. Внаслідок зіткнення двох автомобілів є постраждалі. Про це ZAXID.NET повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.
ДТП трапилася близько 18:00. Зіткнулися автомобілі Volkswagen Golf та Hyundai Tucson. Рятувальники деблоковували водія та водійку обох автомобілів і передали їх медикам. Постраждалих госпіталізували.
Правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter