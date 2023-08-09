Водію загрожує до восьми років тюрми

У вівторок, 8 серпня, у селі Опака Дрогобицького району Львівщини трапилася ДТП. Внаслідок зіткнення з мікроавтобусом загинув 11-річний велосипедист. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Transporter, 32-річний житель одного з сіл району, здійснив зіткнення з велосипедистом, 11-річним місцевим мешканцем.

Внаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження та, незважаючи на зусилля лікарів, помер у авто швидкої медичної допомоги.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.