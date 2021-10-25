Суд постановив конфіскувати у чоловіка американського стаффорширського тер'єра

Червоноградський міський суд Львівщини конфіскує у пенсіонера Михайла Пилипчука собаку породи стаффордширський тер'єр, яка покусала таксу. Чоловіка також зобов’язали сплатити 85 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду за 18 жовтня, на початку серпня Михайло Пилипчук разом з донькою та її чоловіком вигулював свою собаку – американського стаффордширського тер'єра на кличку «Граф». Під час прогулянки собака напав на таксу, що йшла з господинею неподалік.

Загалом із стаффордширським тер'єром у цей момент гуляли троє людей, усі вони підтвердили, що собака була без намордника та раптово потягнула власника за повідок та напала на таксу.

Власниця такси заявила, що її собаці провели дві операції та ампутували ліве вухо. Вона стверджує, що вибачень та матеріальних відшкодувань вона не отримала.

Дослідивши матеріали справи, суддя Юлія Дем’яновська визнала власника стаффордширського тер'єра винним у порушенні правил тримання собак та призначила покарання – 85 грн штрафу з конфіскацією собаки. Він також має сплатити 454 грн судового збору. Постанова ще може бути оскаржена.

Додамо, що тварину має конфіскувати виконавча служба. Хоча досі після таких рішень судів власникам собак вдавалось уникати конфіскації тварин.