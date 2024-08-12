У неділю, 11 серпня, на Львівщині у річці Дністер виявили тіло 38-річного потопельника. Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Львівській області.

«Рятувальники отримали повідомлення про те, що в селі Молотів Стрийського району на річці Дністер виявили тіло чоловіка, 1986 року народження, без ознак насильницької смерті», – йдеться в повідомленні рятувальників.

Водолазами Львівської центральної рятувально-водолазної служби витягнули тіло на берег та передали працівникам поліції.

фото Львівської центральної рятувально-водолазної служби

За даними ДСНС Львівщини, з початку року на водоймах на території області виявили 32 потопельники, з них – троє діти.

Головне управління ДСНС України у Львівській області вкотре нагадує, що під час відпочинку біля водойм заборонено: