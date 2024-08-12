На Львівщині у річці Дністер потонув 38-річний чоловік
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У неділю, 11 серпня, на Львівщині у річці Дністер виявили тіло 38-річного потопельника. Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Львівській області.
«Рятувальники отримали повідомлення про те, що в селі Молотів Стрийського району на річці Дністер виявили тіло чоловіка, 1986 року народження, без ознак насильницької смерті», – йдеться в повідомленні рятувальників.
Водолазами Львівської центральної рятувально-водолазної служби витягнули тіло на берег та передали працівникам поліції.
фото Львівської центральної рятувально-водолазної служби
За даними ДСНС Львівщини, з початку року на водоймах на території області виявили 32 потопельники, з них – троє діти.
Головне управління ДСНС України у Львівській області вкотре нагадує, що під час відпочинку біля водойм заборонено:
- купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;
- вилазити на попереджувальні знаки, буї;
- стрибати у воду з човнів, катерів, мостів, споруджень не призначених для цього;
- купатися на одинці;
- вживати спиртні напої до та під час купання;
- допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;
- купання дітей без супроводу дорослих.