Тіло потопельника виявили мешканці за пів метра від берега

У неділю, 4 серпня, в озері на вул. Замарстинівській у Львові знайшли тіло чоловіка. Його особу встановлюють.

Як розповіли ZAXID.NET у ДСНС Львівщини, близько 15:30 на вул. Замарстинівській в місцевому озері за пів метра від берега мешканці виявили тіло чоловіка та повідомили рятувальників.

Рятувальники витягнули тіло потопельника на берег і передали працівникам поліції. У поліції Львівщини повідомили, що особу загиблого ще встановлюють.