У четвер, 20 липня, у річці на Львівщині втопився 53-річний чоловік. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Львівській області.

О 12:53 до рятувальників надійшло повідомлення, що в селі Сможе Стрийського району в річці Сможанка виявили тіло людини. Коли працівники ДСНС прибули на місце події, побачили потопельника на поверхні води на відстані близько двох метрів від берега.

За допомогою мотузки рятувальники витягнули тіло 53-річного чоловіка на берег і передали працівникам поліції. Причини та обставини події з’ясовують правоохоронці.

Як повідомили ZAXID.NET в ДСНС Львівщини, від початку року в області потонула 21 людина.