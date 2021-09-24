Міст у Крушельниці протяжністю 852 м збудували за три роки

На Львівщині відкрили найдовший міст Західної України, протяжністю 852 м. Міст зруйнувався ще під час масштабних повеней у 2008 році.

Старий міст через річку Стрий у Крушельниці, що на Сколівщині, у 2008 році зруйнували сильні повені. Мешканці сусідніх сіл залишились без автомобільного сполучення, тому за кілька місяців поруч збудували тимчасовий міст із арматури.

Новий міст протяжністю 852 м почали будувати у 2019 році. За словами обласних посадовців, цей міст став найдовшим на Західній Україні. Його будівництво обійшлося в 65,5 млн грн, а роботи виконувало ТзОВ «Онур конструкціон інтернешнл». Після кількарічного ремонту проїзд мостом відкрили у п’ятницю, 24 вересня.

Міст є частиною траси Східниця – Верхнє Синьовидне. Завдяки відбудованому мосту, дорогою можна буде швидше виїхати зі Східниці на трасу Київ – Чоп, а звідти – на Закарпаття.