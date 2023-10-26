15-річна Анастасія Гетьман і 17-річний Юрій Дацків із Золочева були жорстоко вбиті у 2020 році

Трьом мешканця Львівщини винесли вирок за жорстоке вбивство пари підлітків із Золочева – після вбивства тіла 17-річного хлопця та його 15-річної дівчини спалили та закопали у лісі. Вбивцям призначили ув’язнення на різні терміни (10, 13 та 15 років), двох з них також визнали винними у збуті психотропних речовин.

Як повідомляв ZAXID.NET, 15-річна Анастасія Гетьман і 17-річний Юрій Дацків із Золочева зникли у березні 2020 року. Їх оголошували у розшук і згодом поліція встановила, що підлітки були жорстоко вбиті. Підозрюваними були двоє наркоторговців, які після вбивства спалили їх тіла та закопали у лісі.

Слідство встановило, що у 2020 році на Золочівщині обвинувачені до смерті побили битою неповнолітніх хлопця та його дівчину. Обвинувачені у вбивстві займалися збутом канабісу через Telegram-канали, роблячи закладки. До цього вони неодноразово залучали 17-річного Юрія Дацківа.

Між Юрієм Дацківим та наркоторговцями трапився конфлікт, нібито через те, що 17-річний хлопець привласнив собі наркотики. За це фігуранти вирішили «розібратися» з ним та запропонували зустрітися. Однак хлопець прийшов на зустріч не сам, а зі своєю дівчиною, що і змінило план розправи.

Як повідомила 26 жовтня Львівська обласна прокуратура, за вбивство підлітків, яке трапилось у 2020 році, засудили двох мешканців Золочівщини віком 23 та 22 роки, а також 20-річного львів’янина. Їх визнали винними в умисному вбивстві. Також мешканців Золочівщини засудили за збут психотропних речовин (ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України), одному із них інкриміновано втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність (ч. 1 ст. 304 КК України). Їм призначено покарання у виді 15 та 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна та 10 років позбавлення волі відповідно. До набрання вироком законної сили затримані знаходитимуться під вартою.