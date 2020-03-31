Поліція затримала наркоторговців за підозрою у вбивстві пари підлітків із Золочева

на Львівщині затримали двох наркоторговців, яких підозрюють у жорстокому вбивстві пари неповнолітніх

У Золочівському районі на Львівщині затримали двох наркоторговців, яких підозрюють у жорстокому вбивстві пари неповнолітніх. Про розкриття вбивства двох неповнолітніх – 17-річного хлопця та 15-річної дівчини повідомила очільниця прокуратури Львівщини Ірина Діденко. Про це вона повідомивла у Facebook 31 березня.

«Розкрито вбивство двох неповнолітніх (хлопця 17 років та дівчини 15). Діти з середини березня вважались зниклими безвісті. Насправді, двоє торгівців наркотиками (2000 та 2001 року народження) їх жорстоко вбили, тіла спалили та закопали. Наразі цих двох осіб затримано. Готуємо підозри, як у вбивстві, так і у торгівлі наркотиками», – повідомила Ірина Діденко.

Також вона повідомила, що злочин розкрито за гарячими слідами та результатами низки слідчих дій. Тривають невідкладні слідчі дії на місці виявлення тіл дітей.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі прокуратури Львівщини, у вівторок, 31 березня, підозрюваних затримали в порядку ст. 208 КПК України за збут наркотиків у Золочівському районі. Під час допиту вони зізналися, що битами вбили двох неповнолітніх, їхні тіла спалили та закопали у лісі. Станом на зараз на місце, яке вказали підозрювані, скеровано слідчо-оперативну групу. Наразі тіл ще не виявили.

У поліції Львівщини наразі відмовилися надати інформацію та пообіцяли повідомити деталі згодом. За інформацією речниці поліції Львівщини Світлани Добровольської, тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, у березні ZAXID.NET повідомляв про пару оголошених у розшук підлітків із Золочева, які зникли 15 березня – 15-річної Анастасії Гетьман і 17-річного Юрія Дацківа. Наразі у прокуратурі не підтвердили, що жертвами стали саме ці підлітки.