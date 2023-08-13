Травмованих доставили до лікарні

У суботу, 12 серпня, на автодорозі Золочів-Красне, неподалік села Петричі, трапилася ДТП. Внаслідок автопригоди травмувалися п’ятеро людей. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Golf , 44-річний мешканець міста Буськ, не впорався з керуванням і виїхав на узбіччя та перекинувся.

Внаслідок ДТП водій та четверо його пасажирів – двоє чоловіків віком 34 та 50 років і двоє жінок віком 39 та 41 рік, отримали тілесні ушкодження. Їх доставили до лікарні. Усі травмовані – мешканці Львівщини.

Фото поліції

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий термін.

Правоохоронці проводять розслідування, діагнози потерпілих уточнюють медики, правоохоронці встановлюють обставини події.