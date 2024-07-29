Водій автомобіля Audi A4 скоїв зіткнення з автомобілем Hyundai Galloper

У неділю, 28 липня, на Львівщині в одному із сіл Золочівського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення двох автомобілів постраждало п’ятеро людей. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Audi A4, 46-річний житель міста Золочів, скоїв зіткнення з автомобілем Hyundai Galloper під керуванням 35-річного мешканця одного з сіл району. Транспортні засоби рухались в попутному напрямку. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій Audi та четверо його пасажирів, віком: 44, 33 роки та двоє 19-річних. Їх доставили до лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.