Біля Борислава у ДТП з Renault Clio загинув 36-річний велосипедист
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Відбулось зіткнення легкового автомобіля Renault Clio, яким керував 79-річний водій, та 36-річного велосипедиста
У суботу, 27 липня, на Львівщині трапилася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення з легковим автомобілем загинув велосипедист. Про це ZAXID.NET повідомили у поліції Львівської області.
За даними поліції, дорожньо-транспортна пригода трапилася на автодорозі Східниця-Пісочне, поблизу Борислава. Відбулось зіткнення легкового автомобіля Renault Clio, яким керував 79-річний водій, та 36-річного велосипедиста. Останній від отриманих травм загинув на місці події.
Правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.
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