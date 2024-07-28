Відбулось зіткнення легкового автомобіля Renault Clio, яким керував 79-річний водій, та 36-річного велосипедиста

У суботу, 27 липня, на Львівщині трапилася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення з легковим автомобілем загинув велосипедист. Про це ZAXID.NET повідомили у поліції Львівської області.

За даними поліції, дорожньо-транспортна пригода трапилася на автодорозі Східниця-Пісочне, поблизу Борислава. Відбулось зіткнення легкового автомобіля Renault Clio, яким керував 79-річний водій, та 36-річного велосипедиста. Останній від отриманих травм загинув на місці події.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.