Велосипедист загинув на місці події

На Львівщині внаслідок наїзду автомобіля загинув велосипедист. Дорожньо-транспортна пригода сталася у четвер ввечері, 24 жовтня, у місті Станин Шептицького району. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Suzuki, 50-річний житель одного з сіл Шептицького району, наїхав на велосипедиста, 68-річного мешканця району. Від отриманих внаслідок ДТП травм він загинув на місці події.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.