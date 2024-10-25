ДТП трапилась 24 жовтня на вул. Пасічній у Львові

У Львові водійка Hyundai Elantra наїхала на 10-річну дівчинку, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Дівчинку з травмами госпіталізували до лікарні.

Як повідомили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони, інцидент трапився у четвер, 25 жовтня, на вул. Пасічній у Львові. Близько 18:00, водійка легковика Hyundai на пішохідному переході наїхала на 10-річну дівчинку.

Дитину госпіталізували до дитячої лікарні святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова. Як уточнили у лікарні, зараз дитина перебуває у стані середньої важкості у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії з переломом тазу та щелепи.

Обставини ДТП зʼясовує поліція.