Cмертельна ДТП сталася на трасі у селі Чижиків

У вівторок, 22 жовтня, на трасі Львів-Тернопіль поблизу Львова водій Opel Omega на смерть збив невідомого пішохода. Особу загиблого встановлюють.

За даними поліції Львівщини, смертельна ДТП сталася близько 20:00 на трасі Львів-Тернопіль поблизу села Чижиків Львівського району. 60-річний водій автомобіля Opel Omega, житель Вінниці, здійснив наїзд на невстановленого пішохода. Унаслідок ДТП пішохід загинув на місці.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії та особисті дані загиблого пішохода.