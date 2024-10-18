За кермом автомобіля Volkswagen Golf був 23-річний житель одного з сіл Самбірського району

У четвер ввечері, 17 жовтня, у Львові на вулиці Тунельній трапилася ДТП. Внаслідок наїзду легкового автомобіля дві неповнолітні львів’янки потрапили до лікарні. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Golf, 23-річний житель одного з сіл Самбірського району, наїхав на двох пішохідок, львів’янок віком 13 і 15 років.

Внаслідок ДТП дівчата отримали тілесні ушкодження, їх доставили до медичних закладів.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.