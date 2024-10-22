Семртельна аварія поблизу села Забороль Рівненського району сталася 16 лютого 2024 року

Рівненський районний суд виніс вирок 45-річному Миколі Завалюку за вчинення ДТП, внаслідок якої загинула пішохідка. Обвинуваченому призначили три роки умовного терміну. Крім того, він зобовʼязаний заплатити рідним загиблої 348 тис. грн компенсації.

Як йдеться у вироку суду, аварія сталася 16 лютого 2024 року на трасі Городище – Рівне – Старокостянтиніву поблизу села Забороль. За даними слідства, 45-річний водій Mercedes-Benz Sprinter Микола Завалюк збив 52-річну жінку, яка стояла на узбіччі. Після зіткнення чоловік сам викликав поліцію та «швидку», проте потерпіла від отриманих травм померла.

У суді Микола Завалюк визнав свою вину та розкаявся. Він розповів, що у день аварії заїхав по роботі до місцевого магазину розвантажити рибу й припаркував автомобіль на узбіччі. Після того, як він завершив справу, сів разом із пасажиром у бус, і почав здавати назад. Проїхавши орієнтовно три метри, почув крики продавчині та зупинився. За словами обвинуваченого, він вийшов з авто і побачив, що під заднім правим колесом лежала невідома жінка. Тоді викликав поліцію та «швидку», але потерпіла померла. Микола Завалюк зазначив, що намагався через дружину шляхом відправлення смс-повідомлень сконтактувати із потерпілими, але відповіді не отримав. Особисто він із потерпілим не спілкувався, проте відправив їм по 50 000 грн.

Потерпілі чоловік та донька загиблої підтвердили слова обвинуваченого та просили суд задовольнити цивільні позови про стягнення завданої матеріальної та моральної шкоди.

Суддя Сергій Коробов визнав Миколу Завалюка винним за ч.2 ст.286 КК України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого), проте звільнив від основного покрання й призначив три роки іспитового терміну. Крім того, обвинувачений зобовʼязаний заплатити доньці та чоловіку загиблої компенсацію у загальному розмірі 348 тис. грн. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.