На узбіччі траси на Рівненщині сталася смертельна ДТП

У п’ятницю, 16 лютого, у селі Забороль Рівненського району сталася ДТП. Водій буса збив 52-річну жінку, яка від отриманих травм померла на місці.

Як повідомила поліція Рівненщини, інцидент трапився на трасі Городище – Рівне –Старокостянтинів. 45-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter їхав заднім ходом по узбіччю траси, внаслідок чого під колеса буса потрапила 52-річна пішохідка. Водій викликав швидку та поліцію, однак врятувати потерпілу не вдалося — отримані травми виявилися несумісні із життям.

Попередньо відомо, що водій був тверезий. У нього взяли зразки крові.

Наразі правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого або тяжке тілесне ушкодження). Водію загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого.