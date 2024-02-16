Правоохоронці розшукали водія у Мукачеві

Ввечері 15 лютого у Сваляві водій Mercedes Sprinter збив 61-річного місцевого жителя і втік з місця аварії. Від отриманих травм свалявець помер, а водія розшукали і затримали у Мукачеві. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як зазначили у поліції Закарпатської області 16 лютого, смерть мешканця Сваляви внаслідок ДТП констатували медики. Про подію вони повідомили правоохоронців.

«Поліцейські встановили, що аварія, внаслідок якої й загинув чоловік, сталася на одній із вулиць міста Свалява близько 17-ї години. Причетним до смертельного наїзду виявився 44-річний мукачівець. Чоловік, керуючи автомобілем «Mercedes Sprinter», скоїв наїзд на 61-річного пішохода та втік у невідомому напрямку», – інформують у поліції.

Правоохоронці розшукали водія у Мукачеві. Його затримали, помістили до ізолятора тимчасового тримання, а його автомобіль – на арешт майданчик. Мукачівцю обиратимуть запобіжний захід.

За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого, винуватцеві ДТП загрожує позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.