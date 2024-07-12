Водія з автомобіля діставали рятувальники

У п’ятницю, 12 липня, на трасі Львів-Тернопіль, поблизу Куровичів, трапилася ДТП. Внаслідок зіткнення з автобусом загинув водій лекового автомобіля. Про це ZAXID.NET повідомили у поліції Львівської області.

За даними поліції, дорожньо-транспортна пригода сталася о 17:50. Зіткнулися автобус автобус «Еталон», яким керував 37-річний водій, та легковий автомобіль Subaru Forester. Внаслідок ДТП 60-річний водій Subaru загинув, а водія маршрутки госпіталізували.

В автобусі їхало 14 пасажирів

Водіїв з обох транспортних засобів діставали рятувальники.

«На момент прибуття рятувальників до місця виклику в автобусі перебував затиснутий водій, який потребував медичної допомоги, а в легковому автомобілі перебував затиснутий водій вже без ознак життя. За допомогою спецінструменту рятувальники розтиснули деформовані конструкції транспортних засобів», – йдеться в повідомленні рятувальників.

У поліції зазначили, що в автобусі їхало 14 пасажирів. Їх обстежуть медики. Тож кількість постраждалих та їхні діагнози ще встановлюють. Також правоохоронці з’язовують усі обставини події.