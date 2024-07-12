Потрійна ДТП на трасі Львів – Краківець у селі Ямельня

У п’ятницю вранці, 12 липня, на трасі Львів – Краківець у селі Ямельня Яворівського району сталася потрійна ДТП, в якій постраждали четверо людей.

Як розповіли ZAXID.NET у поліції Львівщини, близько 8:15 на трасі в Ямельні зіткнулися легковики Ford Fiesta, Renault Megane та мікроавтобус Nissan Primastar. У результаті постраждали двоє водіїв та двоє пасажирів авто.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що постраждалі – троє мешканців селища Івано-Франкове та мешканка Львова, усі віком 28-41 рік.

«Один пацієнт у важкому стані, а троє у стані середньої важкості госпіталізовані у лікарню святого Пантелеймона», – додали в центрі екстреної допомоги.