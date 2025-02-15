Водій автомобіля ВАЗ-2101 виїхав на смугу зустрічного руху

У п’ятницю ввечері, 14 лютого, на автодорозі Львів - Рава-Руська, неподалік села Лавриків, трапилася смертельна ДТП. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ВАЗ-2101, 41-річний мешканець Львівського району, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажікою Renault, якою керував 55-річний мешканець Львівщини. Внаслідок зіткнення водій легковика отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

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За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють обставини події.