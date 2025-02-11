На Львівщині водій Opel Vectra врізався в дерево на власному подвір’ї і загинув
У понеділок, 10 лютого, у селі Межигір’я Самбірського району на Львівщині 63-річний водій Opel Vectra врізався в дерево на власному подвір’ї і загинув.
За даними департаменту цивільного захисту Львівської ОВА, аварія сталася близько 8:00 ранку у селі Межигір’я Боринської громади. 63-річний місцевий мешканець на автомобілі Opel Vectra, рухаючись по ґрунтовій дорозі, не вибрав безпечної швидкості руху та не врахував стан дорожнього покриття, в результаті чого, заїжджаючи на своє подвір’я, здійснив наїзд на дерево.
У результаті ДТП водій отримав важкі травми та помер в кареті швидкої допомоги.
Обставини аварії встановлюють правоохоронці.