Водій врізався в дерево, заїжджаючи на власне подвір'я

У понеділок, 10 лютого, у селі Межигір’я Самбірського району на Львівщині 63-річний водій Opel Vectra врізався в дерево на власному подвір’ї і загинув.

За даними департаменту цивільного захисту Львівської ОВА, аварія сталася близько 8:00 ранку у селі Межигір’я Боринської громади. 63-річний місцевий мешканець на автомобілі Opel Vectra, рухаючись по ґрунтовій дорозі, не вибрав безпечної швидкості руху та не врахував стан дорожнього покриття, в результаті чого, заїжджаючи на своє подвір’я, здійснив наїзд на дерево.

У результаті ДТП водій отримав важкі травми та помер в кареті швидкої допомоги.

Обставини аварії встановлюють правоохоронці.