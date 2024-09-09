Водій пасажирського автобуса Mercedes зіткнувся з вантажівкою Renault, яка стояла на проїзній частині дороги

У понеділок вночі, 9 вересня, на автодорозі Київ-Чоп, у межах села Дороговиж Стрийського району, трапилася ДТП. Внаслідок зіткнення з вантажівкою загинув водій автобуса, а пасажири отримали тілесні ушкодження. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій пасажирського автобуса Mercedes, 55-річний мешканець Рівненської області, зіткнувся з вантажівкою Renault, яка стояла на проїзній частині дороги.

Зазначимо, у неділю ввечері, 8 вересня, у патрульній поліції Львівської області повідомили водіїв, що на трасі Київ-Чоп, поблизу села Дороговиж, на одній смузі стоїть несправна вантажівка.

Внаслідок ДТП водій автобуса отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. Дев’ятеро пасажирів автобуса – мешканці Києва, Чернігова, Закарпаття та Тернопільської області, віком від 25 до 43 років, потрапили до лікарні. Медики уточнюють їх діагнози.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Поліцейські встановлюють обставини події.