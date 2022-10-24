Аварія трапилась близько 19:30 неподалік села Ганьковичі Яворівського району

Ввечері у неділю, 23 жовтня, у Яворівському районі Львівщини легковик Fiat збив 15-річну школярку, яка йшла узбіччям дороги. Унаслідок ДТП вона отримала травми та була госпіталізована.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, аварія трапилась близько 19:30 неподалік села Ганьковичі Яворівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Fiat, 26-річний мешканець району, здійснив наїзд на 15-річну місцеву мешканку, яка йшла узбіччям дороги. Внаслідок наїзду школярка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням