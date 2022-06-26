Пам'ятник жертвам трагедії в Саліні

81 рік тому на соляній шахті Саліна поблизу Добромиля (тепер Самбірський район) росіяни закатували понад 3500 українців. Це чи не найбільша братська могила на заході України. Їхню пам'ять вшанували на Львівщині, повідомляє прес-служба ЛОВА.

Після масових вбивств під час відступу радянської влади у 1941 році жертв комуністичного терору скидали в шахту.

«2022 рік. Внуки НКВДистів повторили репресії – розстріли, катування, спалювання. Братські могили у Бучі, Ірпені, Маріуполі, Лисичанську. Історія нам вкотре показує, хто впродовж століть знищує український народ. Ми пам’ятаємо усі жертви. Зараз боремось за те, щоб це більше ніколи не повторилось, а ініціатори і виконавці отримали належне покарання. Не забудемо. Не пробачимо», – сказав голова ЛОВА Максим Козицький.

Довідково. За словами дослідниці Марії Прокопець, масові вбивства відбувалися з 22-23 червня. У Саліні закатували тисячі в'язнів з Перемишлянської в'язниці (тоді – територія УРСР, зараз – Польщі), а також звозили мертві тіла з довколишніх тюрем.

Знайдені 26 червня 1941 року у Саліні тіла були в понівеченому стані (а більшість з них були уже розкладені), що наводить дослідників на думку, що Саліна використовувалася як могильник і раніше. Після приходу радянської влади в 1939 році в Галичину, в одній з чотирьох шахт призупинили видобуток солі, огородили колючим дротом і біля неї розмістили частину НКВД. У 1941 році дістати із шахти і перепоховати вдалося лише 500 тіл – решта розкладались і шахту засипали.

Могилу на Саліні за Радянського часу кілька разів руйнували, а насип зрівнювали із землею. Проте щоразу люди віднаходили це місце і облагороджували. З 1990-го року в останню неділю червня тут проводяться молебні з ініціативи місцевих активістів.

З 22 по 30 червня 1941 року на заході України радянці вбили 22 тисячі людей: Львів (три тюрми) – 4000, Дрогобич – 1000, Добромиль – 1000, Золочів – 749, Стрий – 1101, Самбір – 1200, Дем'янів Лаз – 2500, Чортків – 800, Тернопіль – 1000, Луцьк – 2754, Дубно – 1500, Перемишль – 1000. У решті міст кількість жертв вимірюється десятками і сотнями.