На Львівщині за рік відкрили понад 80 підприємств з іноземним капіталом

ЕкономікаІрина Панчишин, 27 грудня, 17:07 5840

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Цього року на Львівщині відкрили понад 80 виробничих потужностей із залученням іноземного капіталу. Йдеться про підприємства з виготовлення електричних кабельних мереж, дерев’яних меблів, виробництва шкіряних елементів для автомобілів, вирощування зелені у теплицях. Понад 8 тисяч людей отримали нові робочі місця.

«Ми можемо уже чітко говорити про те, що в 2017 році порівняно з попереднім роком нами досягнуто прогрес в залученні прямих іноземних інвестицій, по яких Львівщина сьогодні займає 3-є місце в Україні», – розповів голова облдержадміністрації Львівщини Олег Синютка.

За неповний рік в область залучили понад 52 мільйони доларів іноземних інвестицій. Тоді як у 2016-му ця сума сягала 56 мільйонів доларів.

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