У Золочівському районі на Львівщині затримали чоловіка, який викрав з офісу приватного підприємства 150 тис. грн. Про це повідомила прес-служба Нацполіції Львівщини.

16 березня до Золочівського відділу поліції звернулася 37-річна підприємиця, мешканка одного із сіл району. Жінка розповіла, що з офісу її підприємства було викрадено 150 тис. грн. Крадій проник у приміщення в ніч на 16 березня, розбивши вікно.

Правоохоронці встановили, що до скоєння крадіжки причетний 33-річний житель одного із сіл району.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло чи інше приміщення). Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років. Проводиться досудове розслідування.