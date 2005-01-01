На Львівщині затримали чоловіка, який викрав з офісу приватного підприємства ₴150 тис.

СуспільствоЮлія Лавришин, 22 березня3190

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У Золочівському районі на Львівщині затримали чоловіка, який викрав з офісу приватного підприємства 150 тис. грн. Про це повідомила прес-служба Нацполіції Львівщини.

16 березня до Золочівського відділу поліції звернулася 37-річна підприємиця, мешканка одного із сіл району. Жінка розповіла, що з офісу її підприємства було викрадено 150 тис. грн. Крадій проник у приміщення в ніч на 16 березня, розбивши вікно.

Правоохоронці встановили, що до скоєння крадіжки причетний 33-річний житель одного із сіл району.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло чи інше приміщення). Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років. Проводиться досудове розслідування.

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