Із львівської церкви під час служби вкрали скриньку з пожертвами

Викрадаючи скриньку з пожертвами, чоловік намагався дотримуватися правил поведінки під час служби божої, хрестячись у відповідні моменти

Із Храму успіння пресвятої Богородиці УГКЦ на вул. Максимовича у Львові під час служби вкрали скриньку з пожертвами. Інцидент стався близько 08:35 у суботу, 17 березня, а до середи, 21 березня, львівські поліцейські вже затримали причетного до крадіжки 31-річного чоловіка.

Момент крадіжки потрапив на відеокамери, що були встановлені у приміщенні церкви. На записі помітно, як один із відвідувачів спершу ставить свою куртку на скриньку з пожертвами, кілька разів хреститься, поступово просуваючи скриньку до виходу, а згодом виносить її із приміщення.

Хоч відео було опубліковане ще в день інциденту, правоохоронці повідомили про цю крадіжку лише сьогодні, 21 березня.

Впродовж кількох хвилин один із відвідувачів церкви повільно просунвав скриньку з пожертвами до виходу і, дочекавшись зручного моменту, вийшов із нею з приміщення

«У Сихівський відділ поліції звернувся за допомогою 47-річний настоятель одного із львівських храмів. Він повідомив, що 17 березня близько 08:35 невідома особа викрала з церкви скриньку, в якій були пожертви парафіян», – йдеться у повідомленні поліції.

Правохоронці не повідомляють ані назви храму, ані вулиці, на якій скоєна крадіжка, однак із оприлюдненого відео зрозуміло, що йдеться про церкву на вул. Максимовича.

Поліцейські з'ясували, що крадіжку вчинив раніше судимий 31-річний львів’янин. Скриньку з грошима у нього вже вилучили, а за фактом крадіжки відкрили кримінальне провадження. Наразі розслідування цієї справи ще триває. У випадку доведення вини чоловіку загрожує ув'язнення до п’яти років.