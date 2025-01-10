У поліції не вказують про яку саме АЗС йдеться, однак на опублікованих фото видно, що це заправка WOG

На Львівщині затримали 25-річного грабіжника АЗС. Погрожуючи касирові пістолетом, він забрав виторг із каси та втік. Про це у п’ятницю, 10 січня, повідомили у поліції Львівщини.

9 січня близько 04:40 до поліції надійшло повідомлення, що до приміщення автозаправної станції в одному з сіл Львівського району зайшов чоловік у чорному одязі та балаклаві. Погрожуючи касиру пістолетом, він забрав виручку з каси та зник у невідомому напрямку.

У поліції не вказують про яку саме АЗС йдеться, однак на опублікованих фото видно, що це заправка WOG.

Усі фото поліції у Львівській області

Вивчивши записи камер відеоспостереження «Безпечна Львівщина», правоохоронці встановили особу підозрюваного. Ним виявився 25-річний мешканець міста Новояворівськ, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за розбійні напади. Поліцейські, за силової підтримки спецпризначенців, затримали підозрюваного поблизу місця його проживання. Під час огляду місця події, правоохоронці виявили пістолет, гільзу та інші речові докази. Вилучене поліцейські скерували на експертизу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.