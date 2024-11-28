Банду затримали 9 червня 2020 року на вул. Хоткевича

Сихівський районний суд виніс вирок двом членам банди, які у 2020 році напали на місцевого валютника на Сихові, відібрали в нього гроші і намагалися втекти. Дмитро Алєксєєв отримав 11 років тюрми, а його спільник Дмитро Мирошниченко – 9 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Як вказано в матеріалах справи, Дмитро Мирошниченко, Дмитро Алєксєєв і Дмитро Бартош, провадження щодо якого зупинене, 9 червня 2020 року напали на місцевого валютника біля ринку «Шувар» на Сихові та відібрали в нього 3,7 млн грн. При собі вони мали незаконно придбаний саморобний кастет.

Після нападу розбійники намагалися втекти, однак поліцейські затримали їх на вул. Хоткевича. Тоді в поліції повідомили, що членів банди підозрюють у здійсненні серійних розбійних нападів. Усі вони місцеві мешканці, один з них раніше був засуджений за вчинення тяжкого злочину. Під час затримання зловмисники чинили опір правоохоронцям та намагалися втекти.

У суді Дмитро Мирошниченко і Дмитро Алєксєєв відмовились давати свідчення. Потерпілий валютник розповів, що того дня прибув на ринок із позиченими в друзів грошима, аби відкрити власний бізнес. Нападників вибачив та забрав позовну заяву щодо них

Враховуючи обставини справи, суддя Сихівського Олена Тімченко визнала Дмитра Алєксєєва винним за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 187 та ч. 2 ст. 263 ККУ та призначила сукупно 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Дмитро Мирошниченко отримав 9 років із конфіскацією всього майна. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.