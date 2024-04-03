На Львівщині збудували нове зерносховище на 15 тис. тонн зерна
Проект втілений за програмою USAID AGRO
На Львівщині збудували нове зерносховище, де можна додатково зберігати 15 тис. тонн зерна. Будівництвом займалась київська компанія «АктивПроект», що і повідомила про завершення будівництва.
Зерносховище збудували на території підприємства, що вже працює. Під час робіт враховували реконструкцію об’єктів, що вже є а території.
Нове зерносховище поєднали з наявним
Нове зерносховище поєднали з наявним
Додамо, що програма USAID Агро у березні оголосила про новий етап прийому заявок на фінансування будівництва зерносховищ для розширення потужностей малих і середніх українських агропідприємств. Цей етап триватиме до 16 квітня.