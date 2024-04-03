Нове зерносховище розширить можливості підприємства у зберіганні зернових

На Львівщині збудували нове зерносховище, де можна додатково зберігати 15 тис. тонн зерна. Будівництвом займалась київська компанія «АктивПроект», що і повідомила про завершення будівництва.

Зерносховище збудували на території підприємства, що вже працює. Під час робіт враховували реконструкцію об’єктів, що вже є а території.

Нове зерносховище поєднали з наявним

Нове зерносховище поєднали з наявним

Додамо, що програма USAID Агро у березні оголосила про новий етап прийому заявок на фінансування будівництва зерносховищ для розширення потужностей малих і середніх українських агропідприємств. Цей етап триватиме до 16 квітня.